Названа вероятная сумма заработка Долиной с одного концерта

РИА Новости: Долина может заработать 3 млн рублей с концерта в Коломне 11 марта

Раскрыта вероятная сумма заработка народной артистки России Ларисы Долиной с проданных билетов на концерт в Коломне, который состоится в начале марта. Об этом пишут РИА Новости.

По данным агентства, зал дома культуры, где будет выступать артистка, рассчитан более чем на 570 мест, а цены на билет варьируются от 2,9 тысяч рублей до 6,5 тысяч рублей. Если же на концерт будут выкуплены все билеты, то выручка от продаж составит почти три миллиона рублей.

В данный момент на концерт выкуплено примерно 72 процента мест от общего количества.

Ранее российский продюсер Павел Рудченко и вовсе призвал Ларису Долину завершить творческую карьеру, поскольку публика ей больше не верит.

Кроме того, представитель артистки Сергей Пудовкин заявил, что скандал с продажей квартиры сильно повлиял на Долину.