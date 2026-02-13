Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

06:55, 13 февраля 2026Культура

Названа вероятная сумма заработка Долиной с одного концерта

РИА Новости: Долина может заработать 3 млн рублей с концерта в Коломне 11 марта
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Seleznev Pavel / Global Look Press

Раскрыта вероятная сумма заработка народной артистки России Ларисы Долиной с проданных билетов на концерт в Коломне, который состоится в начале марта. Об этом пишут РИА Новости.

По данным агентства, зал дома культуры, где будет выступать артистка, рассчитан более чем на 570 мест, а цены на билет варьируются от 2,9 тысяч рублей до 6,5 тысяч рублей. Если же на концерт будут выкуплены все билеты, то выручка от продаж составит почти три миллиона рублей.

В данный момент на концерт выкуплено примерно 72 процента мест от общего количества.

Ранее российский продюсер Павел Рудченко и вовсе призвал Ларису Долину завершить творческую карьеру, поскольку публика ей больше не верит.

Кроме того, представитель артистки Сергей Пудовкин заявил, что скандал с продажей квартиры сильно повлиял на Долину.

