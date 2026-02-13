Реклама

Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:09, 13 февраля 2026

Ольга Серябкина показала образ с новым цветом волос

Певица Ольга Серябкина показала образ с волосами цвета блонд
Екатерина Ештокина

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина, показала образ с новым цветом волос. Сторис появилась в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница снялась напротив зеркала в коричневом корсете асимметричного кроя и черных брюках. Вместе с тем она позировала с распущенными волосами цвета блонд. Ее образ дополнял макияж в нейтральных оттенках.

В декабре 2025 года Ольга Серябкина показала внешность без макияжа после бьюти-процедур. Исполнительница запечатлела себя в кабинете косметолога, демонстрируя естественное лицо после уходовых манипуляций.

