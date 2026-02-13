Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
14:16, 13 февраля 2026Россия

Оценена сложность перехвата выпущенных ВСУ по региону России новейших ракет «Фламинго»

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Новейшая ракета «Фламинго», которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 февраля выпустили по региону России, является простой целью для средств противовоздушной обороны (ПВО). Так сложность перехвата украинского боеприпаса оценил автор военного Telegram-канала «Старше Эдды».

Автор канала назвал конструкцию «Фламинго» примитивной, а ее производство — дешевым. Однако военблогер подчеркнул, что в мире не существует средств ПВО, которые обладали бы стопроцентной результативностью.

«ПВО с абсолютной эффективностью не существует, и сталкиваться с результатами применения этих изделий в большом количестве точно не стоит», — заявил он.

12 февраля Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны перехватили несколько украинских ракет «Фламинго». Этот снаряд анонсировался как новейшая украинская ракета, однако канал «Два майора» предполагал, что за этот снаряд могут выдавать британские ракеты FP-5. Считается, что дальность полета «Фламинго» может составлять от тысячи до трех тысяч километров.

