Польша сообщила о повреждении кабеля до Швеции на дне Балтийского моря

Компания «Польские электроэнергетические сети» сообщила о повреждении кабеля до Швеции на дне Балтийского моря, передает РИА Новости.

«Соединение "Польша — Швеция" временно отключено из-за неисправности», — заявили в компании. Там уточнили, что на целенаправленное воздействие пока нет указаний.

Речь идет о кабельной линии постоянного тока между Польшей и Швецией. Она проходит по дну Балтийского моря на протяжении более 200 километров, от электростанции в районе Слупска до шведской станции недалеко от Карлсхамна.

В августе прокуратура Финляндии предъявила обвинения капитану и двум помощникам нефтяного танкера Eagle S. По версии следствия, судно в декабре 2024 года повредило несколько подводных кабелей в Финском заливе.