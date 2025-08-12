Финляндия официально обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения капитану и двум помощникам нефтяного танкера Eagle S. По версии следствия, судно в декабре 2024 года повредило несколько подводных кабелей в Финском заливе. Об этом сообщило издание Yle.

Ремонт обойдется владельцам линий в десятки миллионов евро

Зонд Национального бюро расследований (NBI) нашел доказательства того, что якорь танкера протащили по дну залива около 90 километров. В результате были повреждены высоковольтная линия электропередачи EstLink 2 и четыре кабеля связи. Это привело к длительным перебоям в работе систем, пишет издание. Ремонт обошелся владельцам кабелей — компании Elisa и государственной Cinia — не менее чем в 60 миллионов евро.

По данным прокуратуры, обвинения выдвинуты по статьям о тяжком вандализме и тяжком вмешательстве в телекоммуникации. Следователи утверждают, что Eagle S входит в так называемый «теневой флот России». Такие суда ходят под флагами третьих стран и используются для обхода санкций на экспорт и импорт нефтепродуктов. При этом все обвиняемые отрицают причастность.

Фото: Jussi Nukari / IMAGO / Globallookpress.com

Подозреваемыми стали капитан танкера и два его помощника. Судно зарегистрировано на Островах Кука, оно вышло из российского порта Усть-Луга в Ленинградской области с партией нефтепродуктов и направлялось в один из египетских портов. Следствие считает, что именно тогда и произошло повреждение пяти подводных кабелей.

Первоначально в деле проходили 10 членов экипажа, но число фигурантов сократилось до 3. Сейчас они находятся в Финляндии и не могут покинуть страну. Заседания в окружном суде Хельсинки назначены на ближайшее время.

Задержанный танкер называли частью «теневого флота России»

В конце 2024 года полиция Финляндии задержала Eagle S под флагом Островов Кука. Правоохранители тогда заявили, что судно может быть частью «российского теневого флота», суда которого якобы ходят под флагами других государств, чтобы в обход санкций экспортировать и импортировать нефтепродукты.

При этом таможня отказалась возбуждать дело по санкционному грузу танкера, который перевозил топливо. Власти Финляндии пояснили, что судно вошло в их воды по запросу местных структур, а экипаж не нарушал санкции ЕС умышленно. Тем не менее груз конфисковали, а моряков задержали по делу о повреждении кабелей.

Позднее танкер освободили из-под ареста из-за отсутствия оснований для дальнейшего задержания. Вместе с судном отпустили пятерых членов экипажа, трое остались под стражей.

В мае 2025 года Национальная уголовная полиция Финляндии передала материалы дела заместителю прокурора Юкке Раппелле. По данным следствия, трое моряков подозреваются в тяжком вредительстве и вмешательстве в работу телекоммуникационных систем.

Фото: Erik Prozes / IMAGO / Globallookpress.com

В том же месяце эстонские корабли при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона. Судно шло из Индии в Россию, но смогло уйти после того, как ему помог самолет ВКС России. Этому эпизоду предшествовало принятие парламентом Эстонии закона, разрешающего топить опасные и подозрительные суда.

Политологи считают, что Балтийский регион становится зоной повышенной напряженности между Россией и странами Запада. По мнению младшего научного сотрудника Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Никиты Липунова, государства региона все чаще воспринимают Россию как прямую угрозу своей безопасности.