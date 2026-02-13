Ирина Роднина упрекнула россиян в нежелании следить за здоровьем

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина упрекнула россиян в нежелании следить за своим здоровьем. Об этом сообщает Sport24.

По мнению бывшей фигуристки, граждане перекладывают ответственность за свое здоровье на государство. «Что мы пьем, что едим, как себя ведем — это не важно. Главное, что государство должно взять на себя все эти вопросы ответственности за здоровье населения», — подчеркнула депутат.

Ранее Роднина заявила, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».

Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира в парном катании. В декабре 2007-го она была избрана депутатом Государственной Думы по списку «Единой России» от Омской области.

