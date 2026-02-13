Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:45, 13 февраля 2026Спорт

Роднина упрекнула россиян в нежелании следить за здоровьем

Ирина Роднина упрекнула россиян в нежелании следить за здоровьем
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина упрекнула россиян в нежелании следить за своим здоровьем. Об этом сообщает Sport24.

По мнению бывшей фигуристки, граждане перекладывают ответственность за свое здоровье на государство. «Что мы пьем, что едим, как себя ведем — это не важно. Главное, что государство должно взять на себя все эти вопросы ответственности за здоровье населения», — подчеркнула депутат.

Ранее Роднина заявила, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».

Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира в парном катании. В декабре 2007-го она была избрана депутатом Государственной Думы по списку «Единой России» от Омской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России священник призвал молиться за «вразумление» чиновников из-за замедления Telegram

    Получивший письмо из дома боец СВО не сдержал слез, сказал «я вернусь» и попал на видео

    Кремль подтвердил дату переговоров с США и Украиной

    Заказчики начали отказываться от российских судов из-за роста цен

    Невозможность перехвата «Орешника» объяснили

    Раскрыта сумма гонорара финского наемника ВСУ

    В Европе политику Трампа назвали абсолютной глупостью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok