Россия запустила иранский спутник

Россия на ракете «Протон-М» запустила иранский спутник «Джам-е Джам-1»

Россия на ракете «Протон-М» запустила иранский телекоммуникационный спутник «Джам-е Джам-1». Об этом со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию сообщает ТАСС.

Отмечается, что запущенный на околоземную орбиту космический аппарат стал первым иранским геостационарным спутником общественного вещания.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что с космодрома Байконур стартовала тяжелая ракета «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-3 и гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 5.

В последнем месяце 2025 года «Роскосмос» заявил, что запланированный на 15 декабря старт ракеты «Протон-М» с Байконура перенесли.