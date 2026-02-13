Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

09:59, 13 февраля 2026Наука и техника

Россия запустила иранский спутник

Россия на ракете «Протон-М» запустила иранский спутник «Джам-е Джам-1»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Иван Тимошенко / РИА Новости

Россия на ракете «Протон-М» запустила иранский телекоммуникационный спутник «Джам-е Джам-1». Об этом со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию сообщает ТАСС.

Отмечается, что запущенный на околоземную орбиту космический аппарат стал первым иранским геостационарным спутником общественного вещания.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что с космодрома Байконур стартовала тяжелая ракета «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-3 и гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 5.

В последнем месяце 2025 года «Роскосмос» заявил, что запланированный на 15 декабря старт ракеты «Протон-М» с Байконура перенесли.

