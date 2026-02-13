Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:07, 13 февраля 2026Силовые структуры

Россиянка решила наладить личную жизнь и толкнула коляску с дочерью под автомобиль

Жительница Антрацита толкнула дочь под машину ради мужчины и получила 9 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура ЛНР»

В Луганской народной республике (ЛНР) вынесли приговор 41-летней жительнице города Антрацит, обвиняемая в покушении на жизнь малолетнего. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в ноябре 2024 года женщина поругалась со своим сожителем и решила учинить расправу над своей малолетней дочерью. Когда она шла вдоль проезжей части, ей пришла в голову мысль, что если младенец погибнет, ее личная жизнь с мужчиной снова наладится. Она умышленно толкнула коляску под проезжавший автомобиль. Довести свой замысел до конца у нее не вышло, поскольку водитель успел вовремя затормозить.

В настоящее время ребенок проживает с отцом, ее мать приговорили к девяти годам колонии.

Ранее сообщалось, что в Московской области предстанет перед судом 29-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья за истязание падчерицы и жены и расправу над младенцем.

