Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Наука и техника
10:16, 13 февраля 2026Наука и техника

Российская «Сарма» стала ответом американской HIMARS

Глава ЦАСТ Пухов: РСЗО «Сарма» — эффективный ответ американской HIMARS
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма» — эффективный ответ американской High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Об этом ТАСС заявил глава Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Руководитель отметил, что «Сарма» представляет собой созданный за три года облегченный вариант РСЗО «Торнадо-С», у которого 6 пусковых установок вместо 12 и почти в два раза меньшая масса. «Новую машину вполне можно назвать эффективным ответом американцам», — сказал глава.

Пухов отметил, что в настоящее время предстоит решить еще одну задачу — «обеспечить войска достаточным числом как установок, так и управляемых снарядов».

Ранее польское издание Defence24 заметило, что российская «Сарма», которую называют аналогом американской HIMARS, уступает конкуренту в компактности.

Также в феврале индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что новейшие РСЗО поставили российским военным.

