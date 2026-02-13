Собчак обратилась к Мизулиной из-за ситуации с Telegram

Ксения Собчак обратилась к Екатерине Мизулиной из-за ситуации с Telegram

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак обратилась к главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной из-за ограничения работы Telegram в России. В обзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте», она призвала общественницу подключить к ситуации свою аудиторию.

Собчак отметила, что Мизулина была в шоке из-за ситуации с Telegram. «Подключите, Екатерина, свою армию школьников», — обратилась к ней журналистка. Она предложила «завалить» контролирующие органы фан-артом про любовь к Telegram.

Мизулина после замедления Telegram заявила, что выступает против подобных мер. «Моя позиция не изменилась», — написала она в ответ на свой пост, который вышел в июне 2025 года и в котором она раскритиковала идею ограничить работу платформы.

10 февраля появилось подтверждение ограничения работы Telegram. Тогда же стало известно, что за отказ удалить запрещенную информацию Telegram грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей.