В египетском порту повредили оборудование для строящейся атомной станции

РБК: В порту Александрии при выгрузке повредили оборудование для АЭС «Эль-Дабаа»

В порту Александрии повредили оборудование для строящейся атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа». Об этом пишет РБК.

В пресс-службе «Атомстройэкспорта» сообщили, что нештатная ситуация произошла во время выгрузки. Она не повлияет на график строительства АЭС, уточнили в компании.

«В настоящий момент преждевременно делать окончательные выводы о характере повреждений и технических причинах случившегося. В установленном порядке сформирована комиссия по оценке последствий инцидента с участием представителей завода, генерального подрядчика, египетского заказчика», — отметили в пресс-службе.

По словам источника, поврежденное оборудование не было частью реактора и предназначалось для неатомного контура станции. Также сообщается, что в результате аварийной ситуации один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

«Эд-Дабаа» — первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена «Росатомом» в провинции Матрух на берегу Средиземного моря. В строительстве участвуют более 10 тысяч российских и 15 тысяч египетских специалистов. В 2024 году президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС.