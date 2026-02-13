Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

12:07, 13 февраля 2026

В России вспомнили победу Т-90 над украинским Т-84

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В тендере с Индией, результаты которого были объявлены 25 лет назад, российский танк Т-90 победил украинский Т-84, поскольку показал лучшие результаты. Об этом ТАСС напомнил бывший гендиректор Российского агентства по обычным вооружениям Александр Ноздрачев.

По его словам, российская сторона предложила индийской не только поставки танков, но и передачу технологий. «Мы предложили индийцам локализацию производства. Кроме этого, на испытаниях, в которых принимала участие и украинская машина, наш танк показал гораздо лучшие результаты», — сказал эксперт.

По его словам, украинская сторона на некотором этапе конкурса опережала российскую, поскольку уже поставляла технику Пакистану. «Мы находились в условиях жесточайшей конкуренции», — сказал Ноздрачев.

В декабре Telegram-канал «Повернутые на войне» заметил, что несколько танков Т-84, которые остаются на вооружении Вооруженных сил Украины, модернизировали.

В марте 2022 года американское издание Defense News, ссылаясь на источник, сообщило, что танки украинского производства бесполезны в Пакистане, поскольку на заводе имени Малышева в Харькове нет производственной линии для двигателей 6ТД и 6ТД-2, к тому же приспособленных для работы с определенным сортом смазочного масла, доступным только на Украине.

