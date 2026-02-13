В России заявили о ядерном эксперименте США в постсоветской республике

Атомщик Уваров: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписав с США соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, одобрил проведение ядерного эксперимента в постсоветской республике. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» заявил эксперт-атомщик Александр Уваров.

В рамках соглашения Вашингтон должен поставить Еревану малые модульные реакторы (ММР). «Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами ММР еще не было. Исходя из этого, выбор Пашиняна мне не кажется обоснованным. Атомная энергетика — не та сфера, где нужно экспериментировать на себе», — сказал эксперт.

Он назвал решение Пашиняна политически мотивированным: по мнению Уварова, премьер-министр Армении таким образом хочет сблизиться с США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выбор Армении в пользу американских технологий в вопросах развития атомной энергетики вызывает вопросы. По ее словам, предлагаемых Еревану атомных электростанций малой мощности не существует нигде, кроме как на бумаге. При этом конечная стоимость такой станции может оказаться значительно выше расчетной.

Соединенные Штаты подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с Арменией 9 февраля, в ходе визита в республику вице-президента США Джея Ди Вэнса.