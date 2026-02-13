Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:36, 13 февраля 2026Россия

В российском регионе все молодожены отказались заключать брак в одну дату

Mash: В Рязанской области все молодожены отказались расписываться в пятницу 13-е
Майя Назарова

Фото: Alex Ageev / Shutterstock / Fotodom

В Рязанской области все молодожены отказались заключать брак в одну дату. Как стало известно Telegram-каналу Mash, все пары из этого российского региона не захотели расписываться в пятницу 13-е.

По данным издания, это первый случай за все время ведения свадебной статистики в Рязанской области.

Как утверждает Mash, в 2025 году у влюбленных было меньше предрассудков — в пятницу 13 июня 2025 года в городе поженились 35 пар, 13 сентября и 13 декабря 2024-го — брак заключили 39 семей.

Молодоженов в соседних с Рязанской областью регионах «демоническая» дата не напугала. К примеру, в Туле сыграют сразу восемь свадеб в эту пятницу.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае женщина стала участницей драки на свадьбе и не выжила.

Еще раньше в Ангарске на свадьбе произошла драка, в ходе которой жених и его друзья избили дядю невесты.

