Оценены шансы сборной США по хоккею победить Данию на Олимпиаде

Букмекеры высоко оценили шансы сборной США по хоккею победить Данию на Олимпиаде

Букмекеры высоко оценили шансы сборной США одержать победу над национальной командой Дании в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на победу США в основное время не превышает 1,12, ничья оценивается в 10,50, а успех Дании — в 21.50. С учетом овертайма шансы датчан падают до 12,50.

Матч состоится 14 февраля и начнется в 23:10 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали главных фаворитов мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Аналитики посчитали, что сборная США лидирует в гонке за золото с коэффициентом 1,85.