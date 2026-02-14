Реклама

22:13, 14 февраля 2026

Оценены шансы сборной США по хоккею победить Данию на Олимпиаде

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Букмекеры высоко оценили шансы сборной США одержать победу над национальной командой Дании в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на победу США в основное время не превышает 1,12, ничья оценивается в 10,50, а успех Дании — в 21.50. С учетом овертайма шансы датчан падают до 12,50.

Матч состоится 14 февраля и начнется в 23:10 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали главных фаворитов мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Аналитики посчитали, что сборная США лидирует в гонке за золото с коэффициентом 1,85.

