Оценены шансы сборной США по хоккею победить Данию на Олимпиаде

Букмекеры высоко оценили шансы сборной США одержать победу над национальной командой Дании в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Betonmobile.
Коэффициент на победу США в основное время не превышает 1,12, ничья оценивается в 10,50, а успех Дании — в 21.50. С учетом овертайма шансы датчан падают до 12,50.
Матч состоится 14 февраля и начнется в 23:10 по московскому времени.
Ранее букмекеры назвали главных фаворитов мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Аналитики посчитали, что сборная США лидирует в гонке за золото с коэффициентом 1,85.