06:42, 14 февраля 2026Спорт

Шайдоров поделился эмоциями после победы

Шайдоров поделился эмоциями после победы на зимней Олимпиаде в Италии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в беседе с «Известиями» поделился эмоциями после победы в фигурном катании на зимней Олимпиаде в Италии.

«Сегодня я просто хотел насладиться этим образом и сделать все, что я наработал за эти годы. И у меня это получилось. Я даже не знаю, как описать», — заявил фигурист

Шайдоров отметил, что досрочный выход в своей категории стал для него преимуществом: томление в ожидании изматывало, и он стремился как можно скорее оказаться на льду, чтобы исполнить свою программу.

Особую благодарность фигурист выразил своим поклонникам, подчеркнув поддержку соотечественников.

Россиянин Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

