23:28, 14 февраля 2026

Глава МИД Польши назвал главный вопрос в конфликте на Украине

Сикорский: Исход конфликта на Украине зависит от того, кто сломается первым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Igor Jakubowski / Globallookpress.com

Исход конфликта на Украине зависит не от переговоров, а от того, «кто сломается первым». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его цитирует The Guardian.

Как утверждает Сикорский, российский президент Владимир Путин хочет мира на условиях капитуляции Киева. По его словам, Москва якобы не готова терпеть Украину как «отдельную нацию со своей историей и интересами».

«Вопрос в этой войне: кто первым сломается?» — считает министр.

Ранее Сикорский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку финансирует Киев. Кроме того, он усомнился в праве США на ведущую роль в мирном процессе.

