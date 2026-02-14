Глава МИД Польши назвал главный вопрос в конфликте на Украине

Сикорский: Исход конфликта на Украине зависит от того, кто сломается первым

Исход конфликта на Украине зависит не от переговоров, а от того, «кто сломается первым». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его цитирует The Guardian.

Как утверждает Сикорский, российский президент Владимир Путин хочет мира на условиях капитуляции Киева. По его словам, Москва якобы не готова терпеть Украину как «отдельную нацию со своей историей и интересами».

«Вопрос в этой войне: кто первым сломается?» — считает министр.

Ранее Сикорский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку финансирует Киев. Кроме того, он усомнился в праве США на ведущую роль в мирном процессе.