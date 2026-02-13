Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
15:06, 13 февраля 2026Мир

В Европе объяснили желание участвовать в переговорах по Украине

Сикорский: Европа должна участвовать в переговорах, так как финансирует Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yoan Valat / Reuters

Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, так как финансирует Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Европа оплачивает оборону Украины, США зарабатывают деньги на обороне Украины», — сказал польский министр.

Сикорский также призвал Европу отнестись серьезно к требованию США взять больше ответственности за свою оборону. «Нам, европейцам, сейчас необходимо создать сухопутные войска», — отметил глава МИД Польши.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ее заявление, отметила, что ЕС стремится всеми способами саботировать мир.

