В МИД резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко ответила на выпад президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота».
«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала Захарова.
В свою очередь Орбан поблагодарил украинского лидера за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в ЕС», подчеркнув, что «это в значительной степени поможет венграм более четко видеть ситуацию».