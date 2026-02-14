В МИД резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана

Захарова: Зеленский отобрал деньги у европейцев, включая венгров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко ответила на выпад президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота».

«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала Захарова.

В свою очередь Орбан поблагодарил украинского лидера за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в ЕС», подчеркнув, что «это в значительной степени поможет венграм более четко видеть ситуацию».