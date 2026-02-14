В МИД Венгрии отреагировали на оскорбление Зеленским премьера Орбана

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал хамскими слова Зеленского в адрес Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, назвав их хамскими. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». Однако фамилию президент Украины не уточнил.

Комментируя высказывание, Сийярто подчеркнул, что «Украина защищает себя», а не Венгрию, а также напомнил, что Россия не атаковала Европу. «Бесполезно делать высокомерные, хамские замечания в адрес Виктора Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем, бесполезно поддерживать [оппозиционную] партию "Тиса"», — написал министр.

Он добавил, что Венгрия не отдаст деньги своего народа и не позволит втянуть себя в конфликт, уведя на фронт венгерскую молодежь.

Выпад Зеленского в адрес Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности не первый за последнее время. В январе президент Украины заявил, что «каждый Виктор заслуживает подзатыльника».