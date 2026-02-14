Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:44, 14 февраля 2026Мир

В МИД Венгрии отреагировали на оскорбление Зеленским премьера Орбана

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал хамскими слова Зеленского в адрес Орбана
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Omar Havana / Getty Images

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, назвав их хамскими. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». Однако фамилию президент Украины не уточнил.

Комментируя высказывание, Сийярто подчеркнул, что «Украина защищает себя», а не Венгрию, а также напомнил, что Россия не атаковала Европу. «Бесполезно делать высокомерные, хамские замечания в адрес Виктора Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем, бесполезно поддерживать [оппозиционную] партию "Тиса"», — написал министр.

Он добавил, что Венгрия не отдаст деньги своего народа и не позволит втянуть себя в конфликт, уведя на фронт венгерскую молодежь.

Выпад Зеленского в адрес Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности не первый за последнее время. В январе президент Украины заявил, что «каждый Виктор заслуживает подзатыльника».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Виктор думает об увеличении живота, а не армии». Выступление Зеленского в Мюнхене оскорбило премьера Венгрии

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В МИД Венгрии отреагировали на оскорбление Зеленским премьера Орбана

    67-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета

    Популярный российский бренд одежды обвинили в плагиате

    В России отреагировали на условия Зеленского для проведения выборов

    Финны подали протест на норвежцев и американцев на Олимпиаде

    15 человек пострадали при атаке ВСУ на поселок в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok