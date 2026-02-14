В России прокомментировали выпад Зеленского в адрес Орбана

Политолог Безпалько назвал абсолютно дикими слова Зеленского в адрес Орбана

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане выглядят «абсолютно дикими» с точки зрения дипломатии. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости.

«На конференции по безопасности два лидера делают публично друг другу замечания. Инициатором и автором хамского выступления был Зеленский, потому что он очень недоволен Орбаном», — отметил он.

Эксперт пояснил, что это связано с отказом венгерского премьера поддержать вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Он подчеркнул, что подобное поведение не красит как самого Зеленского, так и Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая превращается в откровенный балаган.

Ранее Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». В ответ Орбан поблагодарил украинского лидера за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в ЕС», подчеркнув, что «это в значительной степени поможет венграм более четко видеть ситуацию».