Экономика
10:48, 14 февраля 2026Экономика

В России снизилась стоимость приготовления блинов

«Руспродсоюз»: Порция блинов на семью из 4-х человек обойдется в 114 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

За год стоимость приготовления порции блинов на семью из четырех человек упала на шесть процентов. Об этом со ссылкой на «Руспродсоюз» сообщило агентствоТАСС.

Соответствующая сумма составила 113,9 рубля. Год назад речь шла о 120,7 рубля. При подсчетах эксперты использовали классический рецепт, который предполагает использование 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, трех яиц и 30 граммов сливочного масла.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года средняя стоимость продуктов для блинного набора и добавок к нему составила 487,3 рубля. Оказалось, что ингредиенты, необходимые для приготовления этого блюда, подешевели на 0,9 процента, до 135,4 рубля. Особенно сильно подешевели яйца — почти на 20 процентов, а также сахар — на 6,3 процента, и сливочное масло — на 2 процента. Подсолнечное масло и пшеничная мука подорожали чуть ниже уровня общей инфляции. Стоимость молока поднялась на 8,7 процента.

Индекс блинов к Масленице вырос в феврале 2026 года до 149 рублей. В годовом выражении это плюс четыре процента.

