В России запретили деятельность азербайджанской компании

В Москве суд запретил деятельность азербайджанской организации

В Москве суд запретил деятельность азербайджанской организации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Московский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете деятельности в России организации ВБОН («Во благо общего народа») (признана экстремистской и запрещена в РФ). Эта националистическая организация, существовавшая в конце 2010-х годов.

Осенью 2020 года сотрудниками ФСБ были задержаны ее лидеры Роман Агаев и Рагиб Байрамов по обвинению в хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в России запретили деятельность трех польских компаний.