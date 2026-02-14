В США назвали способную остановить конфликт на Украине одним звонком страну

Постпред США Уитакер: Китай может остановить конфликт на Украине одним звонком

Китай может остановить конфликт на Украине одним звонком. С таким утверждением выступил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Bloomberg.

«Китай мог бы позвонить [президенту России] Владимиру Путину и положить конец этой войне уже завтра», — отметил постпред в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также заявил, что Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Китай повлиять на Россию в мирном процессе по Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай осуждает все безответственные обвинения в адрес Пекина в контексте конфликта на Украине и продолжит вносить конструктивный вклад в его урегулирование. Он выразил надежду, что участникам конфликта удастся путем диалога достичь справедливого и устойчивого мира, условия которого будут приемлемыми для всех заинтересованных сторон.