Бывший СССР
14:44, 14 февраля 2026Бывший СССР

Захарова призвала «ловить нациста» Зеленского из-за его слов о русских на Олимпиаде

Захарова призвала ловить нациста Зеленского из-за его слов о русских спортсменах
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что мировые чиновники должны призвать «ловить нациста» Владимира Зеленского в ответ на его слова о русских в сборных других стран на Олимпиаде.

Дипломат отметила, что тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть «ловите нациста», а миллионы правозащитников – «выйти на митинги протеста против неонацизма».

Ранее Мария Захарова в Telegram-канале резко высказалась о темах на Мюнхенской конференции после атаки на Белгород.

Также дипломат заявляла, что западные страны не отказались от устремлений разделить Россию и Белоруссию.

