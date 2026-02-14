Захарова призвала «ловить нациста» Зеленского из-за его слов о русских на Олимпиаде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что мировые чиновники должны призвать «ловить нациста» Владимира Зеленского в ответ на его слова о русских в сборных других стран на Олимпиаде.

Дипломат отметила, что тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть «ловите нациста», а миллионы правозащитников – «выйти на митинги протеста против неонацизма».

