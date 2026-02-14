Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что мировые чиновники должны призвать «ловить нациста» Владимира Зеленского в ответ на его слова о русских в сборных других стран на Олимпиаде.
Дипломат отметила, что тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть «ловите нациста», а миллионы правозащитников – «выйти на митинги протеста против неонацизма».
Ранее Мария Захарова в Telegram-канале резко высказалась о темах на Мюнхенской конференции после атаки на Белгород.
Также дипломат заявляла, что западные страны не отказались от устремлений разделить Россию и Белоруссию.