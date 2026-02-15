Реклама

19:31, 15 февраля 2026

Бьерндален оценил решение Шипулина не возвращать золотую медаль Олимпиады-2014

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьерндален: Я не стану меньше уважать Шипулина
Владислав Уткин
Уле Бьорндален. Архивное фото. Фото: Tony Gentile / Reuters

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьерндален оценил решение российского спортсмена Антона Шипулина не возвращать золотую медаль Олимпиады-2014. Его слова приводит в Telegram-канале журналист Sports.ru Владимир Иванов.

«Я не стану уважать Шипулина меньше, если он не вернет эту медаль. Он прекрасный спортсмен, и у нас было много отличных схваток на лыжне», — сказал Бьерндален.

Знаменитый в прошлом биатлонист заявил, что на месте Шипулина вернул бы медаль: «Я бы сразу вернул медаль. Однозначно. Это командная медаль, а не личная». Кроме того, Бьерндален подчеркнул, что Шипулин является для него хорошим другом, с которым у него было «много отличных схваток на лыжне».

Шипулин завоевал золотую медаль Олимпиады в Сочи за победу в эстафете. В 2024 году принимавшего участие в той гонке в составе российской команды Евгения Устюгова уличили в применении допинга. Из-за этого медали были перераспределены, первое место отошло к сборной Германии. Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что Международный союз биатлонистов требует от российской стороны возвращения медалей за победу в сочинской эстафете.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года. Помимо этого, он выиграл бронзовую медаль Олимпиады-2010 в эстафете. Также Шипулин завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира 2013 года.

