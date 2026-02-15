Реклама

Россия
01:59, 15 февраля 2026Россия

Дмитриев обратился к другим странам с призывом из-за угрозы третьей мировой войны

Дмитриев призвал страны сотрудничать для предотвращения третьей мировой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал страны сотрудничать между собой, чтобы не допустить третью мировую войну. Об этом он написал в соцсети X.

Дмитриев прокомментировал публикацию газеты The New York Post с результатами опроса среди британцев, немцев, французов и американцев, которые обеспокоены возможным началом третьей мировой войны в ближайшие пять лет. «Нам необходимо работать вместе, чтобы снизить риски третьей мировой войны», — подчеркнул он.

В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию тревожат заявления западных политиков о возможной третьей мировой войне. Дипломат призвал не забывать об истории и уроках прошлого в ситуации, «когда в Европе вновь поднимает голову нацизм и набирает обороты милитаризация».

