В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

21:29, 15 февраля 2026Мир

Экс-дипломат обратился к Евросоюзу с резким заявлением насчет России

Экс-дипломат Прауд: ЕС должен восстановить долгосрочные отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

При урегулировании украинского конфликта необходимо учитывать восстановление отношений с Россией в будущем. К такому мнению пришел бывший британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Вы рискуете оказаться в ситуации, когда, как в случае с Польшей и странами Балтии, в ЕС, который поддерживает по сути враждебную позицию по отношению к России, вступит так же крайне враждебно настроенная Украина», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что к вопросу урегулирования украинского конфликта необходимо подходить комплексно. Важно акцентировать внимание не только на заключении мира, но и на восстановлении долгосрочных отношений с РФ.

В противном случае Европа может создать себе проблемы в будущем, спровоцировав более разрушительную войну с Россией, резюмировал Прауд.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что раскол на Западе сделает Россию более привлекательным партнером для всего остального мира. По его словам, ни у Соединенных Штатов, ни у Европейского союза в настоящий момент нет понимания того, как выстраивать взаимоотношения.

До этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала Россию «хронической угрозой» для Евросоюза. Она заявила, что страны Европы должны объединиться «против давней угрозы».

