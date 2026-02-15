Глыба льда упала на голову девушке в Подмосковье

В подмосковной Ивантеевке глыба льда с крыши магазина упала на голову девушке

В подмосковной Ивантеевке глыба льда с крыши магазина упала на голову девушке, сообщает «Осторожно, Москва».

На кадрах с камеры видно, как кусок наледи срывается с крыши, задевает окно и отлетает в прохожую. Девушка хоть и увидела глыбу, но не успела отойти в сторону.

Инцидент произошел на Студенческом проезде. Очевидцы помогли девушке и вызвали скорую. По данным канала, потерпевшей потребовалась операция. Местные жители добавили, что с этого здания уже не первый раз падает наледь.

В пятницу на Щелковском шоссе в Москве ребенка завалило снегом с самовольно устроенного навеса над балконом.

До этого в Подмосковье на школьницу обрушилась огромная глыба льда. В результате медики диагностировали у 10-летней девочки перелом позвоночника.