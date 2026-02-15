В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Россия
23:48, 15 февраля 2026Россия

В России ответили на вопрос о сроках восстановления отношений с Финляндией

Кузнецов: Отношения РФ и Финляндии наладятся, когда в Хельсинки подумают о людях
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO/Lauri Heino / Global Look Press

Посол Российской Федерации в Хельсинки Павел Кузнецов емко и четко ответил на вопрос РИА Новости о том, когда возобновятся отношения России и Финляндии.

«Российско-финляндские отношения начнут восстанавливаться, когда политическая элита Финляндии всерьез задумается о национальных интересах и благополучии своего народа», — заявил Кузнецов.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема отметил, что Финляндии грозит острый экономический кризис на фоне антироссийской политики.

А в январе текущего года Финляндию и вовсе накрыла крупнейшая за последние 29 лет волна корпоративных банкротств, там всего за месяц обанкротились 385 компаний. На это в том числе влияет разрыв торгово-экономических связей с Россией.

