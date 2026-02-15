Реклама

Посол в Финляндии рассказал о регулярных пролетах разведсамолетов НАТО у границ России

Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости рассказал о том, что в Финляндии регулярно фиксируются пролеты разведсамолетов НАТО у границ России.

«Полным ходом продолжается разведывательная деятельность военного блока», — отметил дипломат, уточнив, что в финском воздушном пространстве также постоянно появляются американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Кроме того, летом 2025 года на авиабазе «Пирккала» впервые оказался разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix, добавил посол.

Ранее посол в Осло Николай Корчунов сообщил, что государства НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России и переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».

