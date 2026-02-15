Реклама

Стали известны первые обладатели «премии хороших людей» от Симоньян

Симоньян наградила воспитательниц детского сада, спасших детей от маньяка
Полиция у детского сада Бугуруслана

Полиция у детского сада Бугуруслана. Кадр: Telegram-канал Полиции Оренбуржья

Обладателями первой премии имени Тиграна Кеосаяна стали воспитательницы детского сада, защитившие детей от маньяка с ножом. Об этом в своем Telegram-канале написала вдова режиссера Маргарита Симоньян.

Воспитательницы из Бугуруслана, которые до приезда полиции заблокировали ворвавшегося в помещение с детьми с ножом мужчину, получили первую премию имени Кеосаяна. Об этом случае стало известно в начале февраля. «Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей», — заявила Симоньян.

Ранее главный редактор международной группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что идею создать такую премию ее побудила именно история бугурусланских воспитательниц. Она отметила, что будет награждать «хороших, правильных людей» — по мере появления подобных историй, но не реже десяти раз в год.

В начале февраля Маргариту Симоньян наградили званием «Почетный гражданин Краснодара». Также мэр Краснодара Евгений Наумов вручил медиаменеджеру памятную медаль «За заслуги».

