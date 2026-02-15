Стали известны первые обладатели «премии хороших людей» от Симоньян

Симоньян наградила воспитательниц детского сада, спасших детей от маньяка

Обладателями первой премии имени Тиграна Кеосаяна стали воспитательницы детского сада, защитившие детей от маньяка с ножом. Об этом в своем Telegram-канале написала вдова режиссера Маргарита Симоньян.

Воспитательницы из Бугуруслана, которые до приезда полиции заблокировали ворвавшегося в помещение с детьми с ножом мужчину, получили первую премию имени Кеосаяна. Об этом случае стало известно в начале февраля. «Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей», — заявила Симоньян.

Ранее главный редактор международной группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что идею создать такую премию ее побудила именно история бугурусланских воспитательниц. Она отметила, что будет награждать «хороших, правильных людей» — по мере появления подобных историй, но не реже десяти раз в год.

В начале февраля Маргариту Симоньян наградили званием «Почетный гражданин Краснодара». Также мэр Краснодара Евгений Наумов вручил медиаменеджеру памятную медаль «За заслуги».