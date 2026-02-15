В Киеве сотрудник ТЦК пристегнул к себе мужчину и попал на видео

В Святошинском районе Киева сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) пристегнул к себе мужчину, чтобы тот не смог сбежать. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Твій Київ».

До этого стало известно, что другой сотрудник ТЦК применил газовый баллончик при попытке мобилизации.

Ранее глава медслужбы «Ульф» Алина Михайлова рассказала, что в результате ежемесячной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а остальные 20 тысяч бойцов дезертируют.