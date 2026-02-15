Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:00, 15 февраля 2026Мир

В МИД России назвали евробюрократов абсолютно недоговороспособными

Галузин: Европа отказом от диалога с РФ лишила себя места за столом переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что Европа отказом от прямого диалога с Россией лишила себя места за столом переговоров.

По словам дипломата, из-за своей некомпетентности чиновники из Брюсселя просчитались в стратегическом плане. Он назвал евробюрократов абсолютно недоговороспособными, поскольку они говорят исключительно ультиматумами, требуют односторонних уступок и нацелены на причинение России максимального ущерба.

«Пока еэсовцы не поймут, что честное обсуждение первопричин украинского конфликта — это не уступка России, а вклад в долгосрочную стабильность и безопасность на европейском континенте, говорить об их роли в мирном урегулировании в каком бы то ни было качестве представляется преждевременным», — сказал Галузин.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что у Европы отсутствуют доводы в пользу участия в переговорах по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку». В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    Рубио прокомментировал встречу с Зеленским

    19-летняя девушка не выжила после падения сосульки в российском городе

    В ЕС оценили попытки ослабить Россию

    В МИД России назвали евробюрократов абсолютно недоговороспособными

    В Германии раскрыли итог переговоров о финансировании Украины в Мюнхене

    В России заявили об отсутствии у Европы доводов в пользу участия в переговорах по Украине

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл отношение Запада к Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok