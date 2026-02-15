Реклама

В России заявили об отсутствии у Европы доводов в пользу участия в переговорах по Украине

Пушков: У Европы нет ни одного довода в пользу участия в переговорах по Украине
Марина Совина
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале заявил, что у Европы отсутствуют доводы в пользу участия в переговорах по Украине.

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Европа заслуживает места за столом переговоров, поскольку это влияет и на ее безопасность.

По мнению сенатора, европейцы хотят не мирного урегулирования, а именно места за столом переговоров, поскольку их «просто переворачивает» от того, что их игнорируют.

Пушков считает, что аргументы Сикорского являются надуманными, поскольку судьба Донбасса, Запорожской и Херсонской области никак не касаются ни Польши, ни Европы. Кроме того, серьезных аргументов о том, зачем европейцы нужны за на переговорах, нет ни у президента Франции Эммануэля Макрона, ни у главы евродипломатии Каи Каллас.

«А действительно — зачем ? Чтобы сорвать даже те хрупкие переговоры, которые уже ведутся? Чтобы надувать щеки и чувствовать себя важными? Ведь ничего другого европейцы не способны привнести в процесс урегулирования на Украине», — заключил политик.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.

