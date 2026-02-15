В МИД высказались об ударах по Украине в день голосования в случае выборов

Москва обеспечит отсутствие ударов в день голосования в случае проведения выборов на Украине. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что во время выборов президента РФ в марте 2024 года Киев «всячески пытался сорвать электоральный процесс в прифронтовых регионах».

«Мы не станем опускаться до киевской практики и позволим людям на Украине в полной мере реализовать имеющееся у них конституционно закрепленные избирательные права и самостоятельно определять будущее развитие своей страны», — указал Галузин.