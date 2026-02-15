В России указали на махинации Зеленского с выборами на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается прибегнуть к махинациям с выборами на Украине, в том числе для того, чтобы остаться у власти. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, прибегнуть к такому шагу Зеленского вынудили его «шаткие внутриполитические позиции». Собеседник агентства уточнил, что в Киеве рассматривают вариант не допустить к выборам проживающих в России украинцев и вместе с тем по максимуму задействовать голоса диаспоры в странах Запада.

Ранее Владимир Зеленский выдвинул условие проведения президентских выборов в стране. Он заявил, что на Украине их проведут в том случае, если Россия согласится на двухмесячное прекращение огня. В свою очередь, российский военный блогер Борис Рожин счел нереалистичными условия Зеленского для проведения выборов.