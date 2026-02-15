Реклама

В московском аэропорту ввели ограничения

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В районе столичного аэропорта Внуково в воскресенье, 15 февраля, ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

В связи с этим авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — предупредили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Калуги Грабцево также ввели временные ограничения.

Утром в воскресенье, 15 февраля, над Россией сбили почти сотню украинских беспилотных летательных аппаратов.

