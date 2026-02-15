Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 15 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали высказывания Зеленского в адрес политиков сумасшествием

Сенатор Джабаров: Зеленский сорвался с цепи и готов оскорблять кого угодно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Владимир Зеленский, утративший свою легитимность, сорвался с цепи, потому что готов оскорблять кого угодно, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский сказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дает всем в Европе мотивацию быть лучше, чтобы не быть таким, как он. Украинский лидер упомянул венгерского премьера на церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста.

Сенатор отметил, что за всю свою практику в последние годы никогда не встречал такого главы государства, который бы оскорблял своих политических оппонентов и особенно нейтрально расположенных партнеров или союзников. По его словам, то, что позволяет себе украинский лидер, говорит о его полном отсутствии культуры.

«Он вернулся в период, когда работал в «Квартале 95», когда они позволяли себе абсолютно безобразные высказывания. Там был юмор, сатира. А здесь-то что? Он оскорбляет Орбана — главу правительства успешного государства, члена Еврокомиссии, не имея никаких оснований и прав. По сути, мне кажется, он просто сорвался с цепи, сошел с ума. Готов оскорбить кого угодно», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор напомнил, что Украина живет за счет европейских государств, при этом сам Зеленский не смог обеспечить своих граждан всем необходимым для проживания. По мнению политика, с украинским президентом невозможно садиться за стол переговоров и он не достоин общения с уважаемыми европейскими лидерами и тем более с представителями России.

Ранее Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». До этого Орбан высмеял попытки Украины попасть в Европейский Союз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине при попытке бегства из страны задержали бывшего министра энергетики

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    В России назвали высказывания Зеленского в адрес политиков сумасшествием

    В Польше поймали спешившую на маникюр украинку

    Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом и установил исторический рекорд

    При пожаре на российской нефтяной скважине пострадали четыре человека

    Президент Польши раскрыл стремление страны к ядерному оружию

    Пытавшийся сбежать за границу бывший министр энергетики Украины получит обвинение

    Раскрыты данные о пострадавших в столкновении автомобиля с грузовым вагоном в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok