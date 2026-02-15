Сенатор Джабаров: Зеленский сорвался с цепи и готов оскорблять кого угодно

Президент Владимир Зеленский, утративший свою легитимность, сорвался с цепи, потому что готов оскорблять кого угодно, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский сказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дает всем в Европе мотивацию быть лучше, чтобы не быть таким, как он. Украинский лидер упомянул венгерского премьера на церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста.

Сенатор отметил, что за всю свою практику в последние годы никогда не встречал такого главы государства, который бы оскорблял своих политических оппонентов и особенно нейтрально расположенных партнеров или союзников. По его словам, то, что позволяет себе украинский лидер, говорит о его полном отсутствии культуры.

«Он вернулся в период, когда работал в «Квартале 95», когда они позволяли себе абсолютно безобразные высказывания. Там был юмор, сатира. А здесь-то что? Он оскорбляет Орбана — главу правительства успешного государства, члена Еврокомиссии, не имея никаких оснований и прав. По сути, мне кажется, он просто сорвался с цепи, сошел с ума. Готов оскорбить кого угодно», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор напомнил, что Украина живет за счет европейских государств, при этом сам Зеленский не смог обеспечить своих граждан всем необходимым для проживания. По мнению политика, с украинским президентом невозможно садиться за стол переговоров и он не достоин общения с уважаемыми европейскими лидерами и тем более с представителями России.

Ранее Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». До этого Орбан высмеял попытки Украины попасть в Европейский Союз.