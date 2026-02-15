Реклама

17:34, 15 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач развеяла популярный миф о диабете и весе

Эндокринолог Сидорова: Диабет может развиться и у худых людей
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Диабет бывает не только у людей с лишним весом, заявила эндокринолог и диетолог Soft Medical Center Юлия Сидорова. Популярный миф об этом заболевании она развеяла в разговоре с «Лентой.ру».

«У худых людей может развиться диабет — чаще всего первого типа. Это аутоиммунное разрушение бета-клеток поджелудочной железы, и вес тут вообще ни при чем. Чаще он начинается в детском или подростковом возрасте, а также у молодых взрослых», — предупредила Сидорова.

Эндокринолог добавила, что у худых людей может быть и диабет второго типа. По ее словам, в группе особого риска находятся те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Кроме того, у женщин любого телосложения во время беременности может развиться гестационный диабет.

Врач подчеркнула, что тревожными признаками этого заболевания могут быть резкая жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание, быстрое похудение без изменения питания, слабость, запах ацетона изо рта и быстрое ухудшение состояния.

По ее словам, коварство диабета заключается в том, что его старт легко пропустить. Эндокринолог объяснила, что его симптомы многие списывают на стресс, погоду или учебную нагрузку.

Ранее нефролог Адитья Найак предупредил, что неприятный запах мочи может оказаться признаком опасных заболеваний. Так, по его словам, этот симптом может сигнализировать о скрытом сахарном диабете, заболеваниях почек или метаболических нарушениях.

