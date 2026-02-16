Аналитик Слебода: РФ добилась критического перевеса над Западом в вопросе ПВО

Россия добилась критического перевеса над Западом в вопросе ПВО. Этим она окончательно определила поражение киевского режима, пришел к выводу американский аналитик Марк Слебода в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

«США отправляют систему ПВО в Украину, и через неделю она уничтожена, потому что Россия ее уничтожает. И это продолжается уже два или три года. И это победа России над НАТО, над Соединенными Штатами», — отметил он.

По словам аналитика, именно США начали использовать свои системы обороны для защиты «марионеточного режима, пришедшего к власти на Украине, и им это не удалось». Как отметил Слебода, успех России в сфере противовоздушной обороны определил эффективность ударов ее дальнобойных ракет и в целом всего продвижения по линии фронта.

Получается, что «это бьет их по лицу Запада на Украине». Штаты не могут остановить Россию. Они не могут остановить российские дальнобойные ракеты, резюмировал Слебода.

Ранее в Генштабе заявили, что под контроль Вооруженных сил России за февраль перешло более 200 квадратных километров территории в зоне проведения специальной военной операции. Валерий Герасимов также подчеркнул, что за две недели с начала февраля российским войскам удалось отбить у Вооруженных сил Украины 12 населенных пунктов.

До этого он раскрыл направления наступления российских войск. По его словам, они продвигаются практически на всех направлениях в зоне проведения СВО.