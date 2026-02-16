Реклама

Наука и техника
12:52, 16 февраля 2026

В России открыли способ запуска восстановления тканей

Биовещества из жира человека снижают воспаление и запускают процессы регенерации
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
Макрофаги под микроскопом

Макрофаги под микроскопом. Фото: Warunyaporn Promphat / Shutterstock / Fotodom

Ученые Сеченовского Университета показали, что вещества, выделяемые мезенхимными стромальными клетками (МСК) из жировой ткани человека, способны снижать воспаление и запускать процессы регенерации. Механизм может лечь в основу новых противовоспалительных и восстановительных технологий — от терапии травм до создания биоэквивалентов тканей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

В центре внимания исследователей оказались макрофаги — клетки врожденного иммунитета, которые управляют воспалением и заживлением. Они могут работать в двух режимах: поддерживать воспалительную реакцию или, наоборот, останавливать ее и стимулировать восстановление тканей. От того, насколько быстро организм «переключается» между этими состояниями, зависит эффективность заживления после травм и операций.

В лабораторных условиях ученые сначала перевели макрофаги в состояние острого воспаления, а затем воздействовали на них кондиционированными средами — растворами с биологически активными веществами, которые выделяют МСК. Клетки выращивали как в обычной двумерной культуре, так и в виде трехмерных сфероидов. Наиболее выраженный эффект показала среда, полученная после 72 часов культивирования трехмерных сфероидов: она заметно ослабляла воспалительную активность макрофагов и способствовала их переходу в «режим восстановления».

По словам исследователей, такая технология может усилить естественные механизмы регенерации, улучшить приживление биоматериалов и повысить эффективность восстановления тканей в хирургии, стоматологии и регенеративной медицине.

Ранее ученые обнаружили природное средство для смягчения воспаления кишечника.

