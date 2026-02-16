Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
13:17, 16 февраля 2026Мир

Дмитриев напомнил цитирующей комиксы Каллас об обещании читать книги

Глава РФПИ Дмитриев «похвалил» верховного дипломата ЕС Каллас за чтение комиксов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев с иронией отреагировал на увлечение верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас комиксами Marvel. Об этом он написал в соцсети X.

«Кая Каллас… пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе — она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» — заявил глава РФПИ.

Ранее Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обратилась к аудитории фразами из киновселенной Marvel. «Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены», — сказала она.

Приведенную чиновницей фразу в сети часто приписывают Тони Старку — персонажу киновселенной Marvel, которого сыграл Роберт Дауни — младший.

До этого Каллас похвасталась, что читает много книг об истории, и выразила надежду, что благодаря им станет «очень умной». Так глава евродипломатии ответила на желание одного из журналистов подарить ей книгу об истории Сирии.

