Эпштейн пошутил про свой пенис в разговоре с юристкой Обамы

Бывшая юристка Обамы обменивалась с Эпштейном фривольными письмами

Кэти Рюммлер, занимавшая пост юрисконсульта Белого дома при 44-м президенте США Бараке Обаме, обменивалась теплыми письмами с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и однажды получила от него непристойную шутку. Об этом сообщает New York Post.

В 2015 году, поздравляя Эпштейна с 62-летием, женщина написала в конце письма «xoxo» («целую и обнимаю») и пожелала ему провести день с «единственной настоящей любовью». В ответ Эпштейн, отбывший к тому моменту срок за вовлечение несовершеннолетних в проституцию, отпустил скабрезную реплику. «Говорят, что мужчины обычно дают имена своему пенису, поскольку было бы неправильно заниматься любовью с совершенно незнакомым человеком», — написал он. Юристка в ответ парировала: «Трудно поверить, что вопрос о том, является ли мужчина низшим полом, все еще остается открытым».

Помимо фривольных бесед, их переписка 2011–2015 годов доказывает, что именно Рюммлер помогала адвокату Эпштейна выстраивать линию защиты в деле Вирджинии Джуффре. Она также обсуждала возможность визита на его остров и даже просила совета по поводу ее возможного назначения на пост генпрокурора. Рюммлер и Эпштейн обменялись тысячами писем.

Представительница Рюммлер прокомментировала ее отношения с финансистом. Она подчеркнула, что ее клиентка «не сделала ничего плохого» и видела лишь ту сторону Эпштейна, которую тот демонстрировал, чтобы завоевать ее доверие.

Ранее из письма Сары Фергюсон, экс-жены бывшего принца Эндрю, стало известно, что у Джеффри Эпштейна был тайный сын. Письма от Фергюсон, герцогини Йоркской, от 21 сентября 2011 года нашли в новой порции опубликованных файлов по делу Эпштейна.