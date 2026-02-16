Губернатор рассказал о серьезных последствиях атаки ВСУ на Краснодарский край

Кондратьев: В результате массированной атаки ВСУ поврежден резервуар с нефтью

Краснодарский край подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 16 февраля, которую российские военные отражали с позднего вечера и до самого утра. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, есть пострадавшие.

Самая сложная ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, там повреждены резервуар с нефтепродуктами, терминалы и склад.

Два человека получили ранения, их оперативно госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, в нескольких местах начался пожар, с которым боролись 126 спасателей.

Повреждения в результате отражения вражеской атаки получил и частный дом в Сочи — там выбило окна и задело систему отопления. А в селе Юровка оказалась повреждена котельная.

«Поручил максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения», — добавил Кондратьев.

Вечером 15 февраля об атаке ВСУ также сообщали жители Тульской области, Рязани и Брянской области. Часть Брянска из-за вражеских беспилотников осталась без света и тепла.