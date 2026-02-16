Губернатор рассказал о серьезных последствиях атаки ВСУ на Краснодарский край

Краснодарский край подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 16 февраля, которую российские военные отражали с позднего вечера и до самого утра. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, есть пострадавшие.
Самая сложная ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, там повреждены резервуар с нефтепродуктами, терминалы и склад.
Два человека получили ранения, их оперативно госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, в нескольких местах начался пожар, с которым боролись 126 спасателей.
Повреждения в результате отражения вражеской атаки получил и частный дом в Сочи — там выбило окна и задело систему отопления. А в селе Юровка оказалась повреждена котельная.
«Поручил максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения», — добавил Кондратьев.
Вечером 15 февраля об атаке ВСУ также сообщали жители Тульской области, Рязани и Брянской области. Часть Брянска из-за вражеских беспилотников осталась без света и тепла.