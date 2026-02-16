Реклама

10:07, 16 февраля 2026

Капитан «Локомотива» рассказал о боязни русских со стороны европейцев

Капитан «Локомотива» Митрюшкин рассказал о боязни русских со стороны европейцев
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Митрюшкин, выступавший в Швейцарии и Германии, рассказал, что европейцы побаиваются русских. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Российский вратарь привел в пример случай в Германии, когда его на машине с вокзала забирал начальник клуба «Фортуна» из Дюссельдорфа. Митрюшкин рассказал, что всю дорогу они общались.

«Подъезжая уже к отелю, он мне говорит: "Слушай, а ты такой отличный парень, язык хорошо знаешь. Я представлял себе, что всю дорогу в окно будешь смотреть и молчать — ты же русский"», — рассказал Митрюшкин.

Голкипер с 2016 по 2022 год играл за швейцарский «Сьон», а также немецкие «Фортуну» и «Динамо» (Дрезден). В 2022-м он перешел в «Химки», а с 2024-го выступает за «Локомотив».

