15:29, 16 февраля 2026Забота о себе

Названы шесть симптомов рака кишечника

Колопроктолог Кинросс: Любые изменения стула могут быть симптомом рака кишечника
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс рассказал о шести признаках, которые помогут вовремя выявить рак кишечника. Слова врача цитирует Daily Mirror.

Кинросс уверен, чтобы не пропустить ранние симптомы, нужно обращать внимание на любые изменения стула. По его словам, у каждого человека свои особенности в работе кишечника и знать о них может только он сам. Поэтому в первую очередь врач призвал отслеживать частоту дефекации, консистенцию, форму и цвет стула. Он уточнил, что изменения могут объясняться стрессом или диетой, но если они не проходят, нужно обследоваться.

Вторым крайне тревожным сигналом хирург назвал кровь в стуле. При появлении этого симптома он рекомендовал срочно идти к врачу. Также нельзя игнорировать постоянную боль в животе, непроходящую усталость, необъяснимую потерю веса и появление уплотнений на теле.

Ранее диетолог Сара Берри рассказала, что хроническое воспаление кишечника, например, при язвенном колите или болезни Крона, повышает риск колоректального рака в шесть раз. По мнению эксперта, это является главной причиной рака кишечника у молодых людей.

