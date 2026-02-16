В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

00:33, 16 февраля 2026Мир

Опубликован список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

Генпрокурор США представила список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Барак Обама

Барак Обама. Фото: Дмитрий Азаров / POOL / РИА Новости

Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Среди них — Билл и Хилари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг и Бейонсе.

До этого Бонди и ее заместитель Тодд Бланш написали письмо на имя председателя юридического комитета сената Чака Грассли, его коллеги из палаты представителей Джима Джордана и их заместителей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина упоминается в файлах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна часто и в ужасном контексте — как полигон для различного рода экспериментов.

