Покинувший Россию пищевой гигант попал под следствие

CNBC: Nestle и Danone попали под следствие из-за токсина в детском питании

Парижская прокуратура объявила о начале расследования в отношении пяти компаний,

производящих детские молочные смеси. Об этом сообщил канал CNBC.

Речь идет о возможном загрязнении детского питания, распространяемого Nestle, Danone, Lactalis, а также более мелкими брендами Babybio и La Marque en Moins. Расследование началось после многочисленных отзывов продукции по всему миру после обнаружения токсина цереулида в детских продуктах питания. В итоге то, что начиналось как «превентивный отзыв» продукции компанией Nestle, разрослось до масштабов снежного кома. Отзывы прошли уже в более чем 60 странах.

Канал напомнил, что цереулид — это термостойкий токсин, употребление которого может вызывать тошноту, рвоту и диарею. Возможны и более серьезные осложнения. Парижская прокуратура заявила, что начала расследование в связи с «обманом в отношении товаров, представляющих опасность для здоровья человека», преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до семи лет и штрафом до 3,75 миллиона евро.

Генеральный директор Nestle Филипп Навратил заявил, что сожалеет о беспокойстве и неудобствах, которые это вызвало у родителей и покупателей.

В конце января в Нидерландах зафиксировали как минимум четыре случая ухудшения здоровья у младенцев, которых кормили детским питанием, выпущенным компанией Nestle.

Весной 2025 года появились сообщения о том, что около 300 тысяч бутылок минеральной воды Perrier, выпущенных на одном из предприятий Nestle, оказались заражены патогенными бактериями.

В 2024 году корпорацию Nestle обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро. Компанию заподозрили в том, что она десятилетиями торговала водой, зараженной фекалиями, кишечной палочкой и пестицидами. Кроме того, оказалось, что эту воду фильтровали запрещенными методами.