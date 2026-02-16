В российском городе упавший под весом снега карниз заблокировал жильцов дома

В Саратове упавший под весом снега карниз перекрыл выход из дома

В Саратове подъездный козырек, обвалившись, перекрыл выход из дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов +».

Заблокированы оказались жильцы дома по улице Орджоникидзе. Карниз над крыльцом рухнул в результате схода снега — конструкция не выдержала веса ледяной глыбы, упавшей с кровли здания.

Кроме того, груда льда упала с крыши дома на улице Миллеровской. В момент падения наледь выбила стекло на втором этаже и повредила ограждение балкона. На пересечении Чернышевского и Комсомольской упавшая с крыши льдина сорвала вывеску продуктового магазина. Буквы повисли в воздухе, грозя упасть прохожим на голову.

Ранее в том же городе под снежными завалами оказался погребен мужчина. Снег сошел с крыши одноэтажного частного дома. В Саранске сошедший с крыши снег повалил карниз над крыльцом. В результате подъезд дома оказался заблокирован.